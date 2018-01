%%%Personalisierter Sekt: Henkell startet Design-Wettbewerb%%%

Nach Nivea, Nutella und vielen anderen Marken setzt nun auch Henkell auf das Thema Customization: Unter dem Motto ' Create Your Own Design' haben Konsumenten bis zum 8. Februar 2018 die Möglichkeit, Vorschläge für die Gestaltung einer Henkell-Sonderedition auf die Crowd-Sourcing-Plattform Jovoto hochzuladen. Im nächsten Schritt können User zwischen dem 12. und 31. März 2018 unter den besten eingereichten Ideen ihren Favoriten bestimmen. Alle Teilnehmer haben die Chance, ein Preisgeld zu gewinnen. Das Sieger-Design ist als Henkell Trocken Limited Edition ab Herbst 2018 im Handel erhältlich. Die Kampagne wurde inhouse vom Produktmanagement in Zusammenarbeit mit Jovoto entwickelt.

Die Henkell & Co. ­Gruppe mit Stammsitz in Wiesbaden hat eigene Niederlassungen in 20 Ländern und exportiert weltweit in mehr als 100 Staaten. Zum Portfolio gehören Marken aus den Segmenten Sekt, Prosecco, Wein und Spirituose, darunter neben Henkell auch Fürst von Metternich, Mionetto Prosecco, Henkell, Söhnlein Brillant und Wodka Gorbatschow.