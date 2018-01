%%%Otto und Jung von Matt/saga läuten zweite Runde beim Shopping Festival digital ein%%%



Otto lanciert einen Clip mit den australischen YouTubern Russ und Toby Bauer im Rahmen der neuen Digital-Kampagne (Foto: JvM)

Die digitale Kampagne 'Otto Shopping Festival' geht zum Jahresstart in die zweite Runde. Auch dieses Mal bringen die Produkte des Hamburger Versandhändlers Otto normale Menschen in überschwängliche Feierlaune. Für die Gestaltung der Maßnahmen zeichnet die ortsansässige Agentur Jung von Mat/saga verantwortlich.



Für den ersten Flight konnten die australischen YouTuber Russ und Toby Bauer verpflichtet werden, die bereits für ihre 'When Mom's not home'-Videos im Netz bekannt sind. Wie in den Originalclips, veranstalten Vater und Sohn nach der Lieferung eines Notebooks von Otto vor Freude eine musikalische Performance. Im zweiten Flight lässt sich ein kleines Mädchen vor Freude über die Otto Essgruppe Zabona zu einem Tischschlagzeug-Solo inspirieren. Die erste Aufschlag der Digitalkampagne startet am 9. Januar und wird mit dem zweiten Flight am 6. Februar fortgesetzt. Sie besteht aus Social Videos in verschiedenen Schnittversionen für YouTube, Facebook und Owned Media, ergänzenden Social Media-Formaten wie Live-Pictures, Memes und Stillposts sowie Display Advertising-Maßnahmen. Sie knüpft an die Otto-Digitalkampagne um die Breakdance-Oma Irene und die singende Bulldogge Oskar aus 2017 an.



"Wir freuen uns, dass das Prinzip unserer Digitalkampagnen so gut funktioniert: In der ersten Phase schaffen wir Aufmerksamkeit mit unterhaltsamen Filmformaten, die überdurchschnittlich gute Interaktionswerte und große Reichweiten über Shares erhalten. In der zweiten Phase sorgen Performance-Werbemittel für die Umsatzsteigerung der beworbenen Produkte. Dabei erzielen wir sehr gute Werte, da die Nutzer konstant über alle Devices und Netzwerke angesprochen werden", so Carolin von Karstedt, Abteilungsleiterin Online-Marketing, Digital Media & Advertising bei Otto.



Bei Otto ist die Abteilung Digital Media & Advertising im Online-Marketing verantwortlich, in Zusammenarbeit mit den Categories Multimedia und Living. Neben Karstedt ist auch Hannah Wolff, Online Marketing Manager Display Advertising/Digital Media & Advertising bei Otto, zuständig.



Ansprechpartner bei Jung von Matt/saga sind Dörte Spengler-Ahrens (Kreativgeschäftsführung), Florentin Hock (Group Creative Director), Tim Brack (Art Director), Markus Ölschläger (Copywriter), Nadine Nolepa (Senior Art Director), Claus Karcheter (Copywriter), Julian Aue (Copywriter), Michael Wilde (Senior Art Director), Vlad Tarziu (Art Director), Adel Abouelfetouh (Copywriter), Stephan Giest (Beratungsgeschäftsführung) und Jonathan Kierig (Senior Projektmanager).