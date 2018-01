%%%Serviceplan Campaign inszeniert clever fit im TV%%%



Fotograf Joscha Kinster hat die Kampagne der Fitnesskette clever fit geshootet (Foto: Serviceplan)

'Fühl dich stärker' – so lautet das Motto der neuen Kampagne von Serviceplan Campaign, München, für clever fit. Die Kampagne wird während des gesamten Jahres in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein. Die Zusammenarbeit von Serviceplan und der Fitnesskette mit zentrale in Landsberg am Lech begann bereits im Februar 2017 mit der Markenkerndefinierung und der Positionierung gegenüber Wettbewerbern. Mit einer integrierten Kampagne soll nun die Bekanntheit der Studios gesteigert werden.

Den Kampagnenauftakt bildet ein TV-Flight mit vier Spotvarianten, die auf privaten TV-Sendern ausgestrahlt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Zielgruppe der 20- bis 49-Jährigen. Print-, Online- und Social Media-Maßnahmen sowie PoS-Material runden die Kampagne ab.

Alfred Enzensberger, Gründer und Geschäftsführer von clever fit, erklärt: "Die Kampagne versteht es auf beeindruckende Weise, den Kontrast zwischen einer Welt ohne und einer mit Bewegung samt den positiven Folgen darzustellen. Gerade in Zeiten, in der wir permanent von Reizen umgeben sind, hilft unser Fitnessangebot dabei, wieder zu sich selbst zu finden und etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun."

Verantwortlich für die Kampagne zeichnet das Team um die Geschäftsführer von Serviceplan Campaign Markus Koch (Beratung) und Christian Sommer (Kreation). Zudem beteiligt sind Mediaplus und Serviceplan Strategy, die Produktion verantwortet Neverest (Regie: Kronck, Jessica Benzing und Maximilian Gerlach).