%%%ABB wird Titel-Sponsor der Formel E Meisterschaft%%%

Der Technologie-Konzern ABB mit globalem Stammsitz in Zürich schiebt zusammen mit dem Motorsport-Verband FIA eine neue Rennserie an: die ABB FIA Formel E Meisterschaft - die erste rein elektrische Motorsport-Rennserie der Welt. ABB ist seit 2010 im Markt für Elektro-Ladestationen aktiv und hat seitdem bereits mehr als 6.000 Schnell-Ladestationen weltweit installiert. Mit dem Engagement als Titel-Sponsor bei der Formel E, die seit 2014 mit dem ersten Rennen startete, will ABB den Elektromobil-Trend fördern und sich als Ladestation-Marktführer profilieren.

"Wir freuen uns sehr, künftig gemeinsam mit der Formel E die Zukunft der Elektromobilität zu gestalten", sagte ABB-CEO Ulrich Spiesshofer anlässlich der Vorstellung der neuen Partnerschaft in London. "Heute schliessen sich zwei Pioniere zusammen. ABB und die Formel E passen perfekt zusammen. Beide sind Spitzenreiter, wenn es um die neuesten Technologien zur Elektrifizierung und Digitalisierung geht. Gemeinsam werden wir die nächste Phase dieser aufregenden Sportart gestalten und leistungsstarke Teams fördern. Und wir werden gemeinsam die Zukunft gestalten – mit jedem spannenden Rennen ein wenig mehr."

Alejandro Agag, Gründer und CEO von Formel E, erklärte: "Dies ist ein historischer Tag für die Formel E. Ich freue mich, dass ABB der Rennserie ihre Erfahrung und Fachkompetenz in den Bereichen Elektrifizierung und digitale Technologien einbringen wird. Unsere beiden Unternehmen sind dafür bekannt, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Gemeinsam werden wir den Fans und Zuschauern der ABB FIA Formel E Meisterschaft rund um den Globus bahnbrechende Technologien vorstellen."