%%%Velux gibt Media-Etat an MediaCom%%%

Im Pitch um den Velux-Media-Etat hat sich die GroupM-Tochter MediaCom durchsetzen können und verantwortet damit ab Januar 2018 die Bereiche Strategie, Planung und Einkauf für alle Media-Gattungen in Deutschland. Zuständig ist das Hamburger MediaCom-Büo unter Führung von Managing Director Christopher Samsinger. Bis dato kümmerte sich die Interpublic-Tochter Initiative Hamburg um die Velux-Media-Aufgaben in Deutschland.

Johannes Zühlke, Leitung Media & Marketing Endkunden VELUX Deutschland: "MediaCom hat uns vor allem durch ihren datengetriebenen Ansatz, die umfangreichen Analyse-Methoden und die Fähigkeit, sich in die unterschiedlichen Zielgruppen hineinzudenken, überzeugt."

"Die Mechanik des Auftritts unterscheidet sich wesentlich von den bisherigen VELUX-Kampagnen. Viel stärker schöpfen wir hier die technischen Möglichkeiten speziell im Digital-Bereich aus und adressieren die Sujets so individuell wie nie. Ich freue mich daher, ab 2018 gemeinsam mit VELUX neue Wege zu gehen", erklärt Christopher Samsinger, Managing Director MediaCom Hamburg.

Die Velux Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen Velux Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die Velux Gruppe in Produktion und Vertrieb nahezu 1.000 Mitarbeiter.