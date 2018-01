%%%BVG und Adidas bringen Schuh mit Jahresticket heraus%%%



Foto: overkillshop/Overkill

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) präsentieren gemeinsam mit der Adidas AG einen Sneaker, dem das Muster der BVG-Sitzbezüge als Designelement dient. Adidas Originals ist das Retro-Sortiment des Herzogenauracher Sportartikelherstellers.Zusätzlich ist in die Zunge des auf 500 Stück limitierten Schuhs ein BVG-Jahresticket eingearbeitet. Die Sneaker sind damit ab ihrem Erscheinungstag, dem 16. Januar, bis Ende des Jahres 2018 in allen BVG-Fahrzeugen als Fahrschein gültig. Für 180 Euro sind die Sneaker in zwei Stores in Berlin erhältlich."Wir sind uns ganz sicher, dass dieser Schuh für Berlin ein ganz besonderes Highlight ist. Toll, dass die BVG, die in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag feiert, nun selbst zum Kultobjekt wird", so BVG-Vorstandsvorsitzende Dr. Sigrid Nikutta.