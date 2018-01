%%%C3 entwickelt neues Magazinkonzept für Volkswagen%%%

Unter dem Titel 'Face the change' entsteht im Berliner Büro von C3 - Creative Code and Content gerade ein neues Magazinkonzept für den langjährigen Kunden Volkswagen. Die Konzernkommunikation will ihre jährliche Publikation 'Momentum', die u.a. als Beilage zum Geschäftsbericht verschickt wird, im Volkswagen-Showroom in Berlin und in der Autostadt Wolfsburg ausliegt, modernisieren. 'Momentum' (Auflage: rund 110.000 Ex.) wurde in den letzten vier Jahren von der Mainzer Designagentur 3st Kommunikation produziert. Die Spezialisten für Corporate Design und Geschäftsberichte arbeiten u.a. für Unternehmen wie Merck, TUI und Rewe.