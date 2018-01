%%%Umbau bei der TWT Group %%%

Die Agenturgruppe TWT Digital Group startet mit einer veränderten Struktur ins neue Jahr: Die drei bisherigen TWT-Interactive-Töchter TWT Online Marketing GmbH, Shift - TWT Strategy Consulting GmbH und TWT Business Solutions GmbH werden direkt in die TWT Digital Group eingegliedert. Insgesamt verfügt die Gruppe nun zusammen mit den vier direkten Beteiligungen an den Agenturen OEVERMANN Networks GmbH, Bergisch Gladbach - TWT Digital Health GmbH (früher xmachina), Heidelberg - TWT reality bytes GmbH (früher reality bytes) Köln und TWT Interactive GmbH, Düsseldorf, über sieben autark operierende Digitaldienstleister. Alle Agenturen werden zukünftig zentral mit Standards und Prozessen durch die Corporate Services (Human Resources, Finance & Controlling, Marketing, Sales und IT) der TWT Digital Group unterstützt.





Bei TWT Interactive sind zudem die beiden bisherigen Geschäftsbereichsleiter Marc Heydrich und Dinah Erdmann in die Geschäftsführung aufgerückt. Die Professional-Service Digital-Agentur beschäftigt über 100 Mitarbeiter in den Büros Düsseldorf und Köln.









Neue Geschäftsführer von TWT Interactive: Dinah Erdmann und Marc Heydrich (Bild: TWT Group)





Die TWT Digital Group setzt mit über 380 Mitarbeitern an den fünf Standorten Düsseldorf (Headquarter), Köln, Bergisch Gladbach, Heidelberg und Berlin ca. 38 Millionen Euro um. Im Oktober 2017 hat die Greven Medien Gruppe alle Anteile an der TWT Digital Group GmbH und der TWT Interactive GmbH übernommen und mit Marco Solá und Robert Kaiser zwei Geschäftsführer neu eingesetzt. “Die neue Struktur ist die konsequente Fortführung der TWT Wachstumsstrategie und gleichzeitig Plattform für die Zukunft der TWT Digital Group”, so Marco Solá. Im vergangenen Jahr konnte sich die Gruppe unter den Top 15 der deutschen Internetagenturen platzieren.