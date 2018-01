%%%planet c stärkt Change Communication mit eigener Unit%%%

Die Corporate Content-Agentur planet c mit Hauptsitz in Hamburg, ein Tochterunternehmen der Handelsblatt Media Group, startet ins neue Jahr mit der Gründung der neuen Business-Unit Change Communication. Ziel der neuen Business-Unit ist es, neben dem Content-Kerngeschäft zukunftsträchtige Technologien und Medienformate im Bereich Mitarbeiterkommunikation zu entwickeln und gemeinsam mit Kunden zu erproben. planet c betreut in der Internen Kommunikation bereits Kunden wie ING-DiBa, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte oder das Biotechnologieunternehmen Qiagen.



Leiterin der neuen Business-Unit wird Hanna Holzberg als Redaktionsleiterin Change. Die 31-Jährige gehört bereits seit 2014 zum Team und war in Hamburg zuletzt vornehmlich für die Weiterentwicklung von Kunden und New Business zuständig.