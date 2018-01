%%%Tipico und Jung von Matt starten Markenoffensive 2018%%%



Düster und bildgewaltig: Das Regie-Duo Dorian & Daniel drehte für Tipico einen Spot, der Fußball-Leidenschaft inszeniert (Foto: Screenshot YouTube/Tipico)

Pünktlich zum Startschuss der Bundesliga-Rückrunde geht der Sportwetten-Anbieter Tipico mit seiner neuen Markenkampagne on air. Mit von der Partie sind zum dritten Mal in Folge die Fußballspieler des FC Bayern München sowie Markenbotschafter Oliver Kahn. Die Agentur Jung von Matt (JvM) aus Hamburg zeichnet für die TV-, Online-, Print- und PoS-Maßnahmen verantwortlich. Unterstützend stand die Tipico-Agentur E-Quadrat Communications zur Seite.



Im Fokus des Auftritts stehen die Fans. Der Spot folgt einem jungen Fußball-Anhänger auf seinem Weg zum Spiel. Die Bilder zeigen unterschiedliche Fans und ihre Fußball-Leidenschaft. Begleitet werden die Szenen von einem Voice-Over, gesprochen vom deutschen Rapper Summer Cem, und dem Beat von Musikproduzent Joshimixu. Der Clip entstand in Zusammenarbeit mit der Bigfish Filmproduktion um das junge Regie-Duo Daniel & Dorian, die für ihren Johnny Walker-Spec-Spot 'Brother' internationale Beachtung fanden. Die Postproduktion und das Sounddesign übernahm NHB Berlin, die Music Supervision White Horse Music.



Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die Kampagne eine Mischung aus Image-, sowie mehreren Produktspots, in denen Tipico auch 2018 die neu geschlossene Partnerschaft mit der DFL kommuniziert und erstmalig die Wettbewerbslogos der Bundesliga und 2. Bundesliga werblich nutzt. Entstanden ist die neue Kampagne unter Tipico Chief Commercial Officer Marlon van der Goes, der beim diesjährigen Auftritt die eingeschlagene Strategie des vergangenen Jahres fortsetzt.



"Als Partner des Fußballs musst Du auch Teil der Fankultur sein. Das geht nur, wenn man begeisternd bleibt, sich traut anzuecken und die Messlatte jede Saison ein Stück höher legt", meint Alexander Norvilas, Creative Director bei JvM. Bei der Hamburger Agentur zeichnen neben Norvilas Holger Hansen, Yannick Maser (beide Beratung), Jankel Huppertz (Produktion), Julian Schwab (Art Direction) und Alexeij Dobschinskij (Text) für die Kreation verantwortlich.