%%%below gründet Digitalagentur und holt früheren Damm & Bierbaum-Mann Prüser %%%

Die auf Vertriebskommunikation spezialisierte Mainzer Agentur below gründete zum 10.1.2018 eine Digitalagentur in Frankfurt. Als geschäftsführender Gesellschafter der neuen below digital GmbH kommt Carsten Prüser an Bord, zuletzt in gleicher Position bei Damm & Bierbaum (D&B Interactive) wirkte. Für below-Inhaber und Geschäftsführer Christian Klöver ist die Neugründung ein folgerichtiger Schritt, mit dem die Agentur ihre bisherige Digitalstrategie weiterentwickelt.

Klöver sagt: "Durch die digitale Transformation ändern sich die Anforderungen an Agenturen massiv. Bereits heute gibt es bei uns kaum noch Kundenprojekte, die ausschließlich offline ablaufen und keinerlei digitale Kompetenzen erfordern. Mit der below digital stellen wir uns entsprechend auf, um diesen Anforderungen noch besser gerecht zu werden und unsere Kunden dabei zu unterstützen, die digitale Transformation aktiv voranzutreiben."

Frühere Stationen Prüsers – neben Damm & Bierbaum – waren u. a. MRM/McCann, und Zurich Versicherungen. "Vernetzung, neue Technologien und das veränderte Mediennutzungsverhalten der Zielgruppen stellen uns alle vor neue Herausforderungen. Wir wollen vom Push zum Pull und werden Inhalte, kreative Kommunikationswege und digitale Services entwickeln, die den Zielgruppen echte Mehrwerte bieten, und damit Relevanz für unsere Botschaften schaffen“, so Prüser.

Neben Frankfurt unterhält below ein weiteres Büro in Berlin.

Über die neue Situation bei Damm & Bierbaum lesen Sie hier