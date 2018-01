%%%Neue Hirschen-Tochter hört auf den Namen health angels %%%



Die health angels der Hirschen Group (v.l.): Tony Sommer, Karin Reichl und Carmen Krüger (Foto: Renko Bruhn)

Die vor einigen Monaten angekündigte und von Karin Reichl (früher grey healthcare group) geleitete Tochter der Hirschen Group startete Anfang Januar unter dem Namen health angels. Anfangs sollte die Neugründung als Unit starten. Nach den ersten Vorbereitungen 2017 stieß das Angebot laut Hirschen Group-Geschäftsführer Marcel Loko "so unmittelbar auf uneingeschränkt positive Resonanz", dass man sich zur Gründung einer eigenen GmbH entschloss. Zur Führung gehören auch Prof. Dr. med. Kristian Reich und Tony Sommer (hier mehr), die ihren Fokus auf Content Marketing und Digitales hat. Zum Team stieß zum 1. Januar auch Carmen Krüger als Senior Account Director. Sie kommt von Medservation in Hamburg und hat davor bis Februar dieses Jahres bei TBWA sowie bis 2010 bei pluspool gearbeitet.

health angels startet mit dem Kunden AbbVie. Bei dem Pharmahersteller arbeitet die Agentur beispielsweise an einem digitalen Medical Education-Projekt im globalen Medical Affairs-Bereich der Dermatologie. Betreut wird eine Fortbildungsplattform. Das Besondere daran: Der länderspezifisch aufgebaute wurde von Experten für Experten erstellt. "So konnten wir eine Plattform realisieren, die inhaltlich auf höchstem Niveau ist und einen hohen Mehrwert für Dermatologen weltweit – und damit auch für deren Patienten bietet“, erklärt Sommer. Gemeinsam mit der Wissenschaftsabteilung von AbbVie Global als auch mit den Länder-Niederlassungen werde die Plattform stetig weiterentwickelt. Dazu gehört auch die Einbindung von On-site-Veranstaltungen, neuer Video-Content-Formate und die Anpassung der Inhalte in mehrere Sprachen. Ziel ist, die Plattform zur wichtigsten Anlaufstelle für Dermatologen im Netz zu machen.

Aktuell arbeitet health angels vom Hirschen Group-Standort an der Hamburger Außenalster aus. Man sucht jedoch bereits "intensiv" nach eigenen Agenturräumen in der Stadt.