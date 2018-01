%%%Wien Nord gründet Ableger Now%%%

"Raus aus der digitalen Pubertät" lautet das Mission Statement der neu gegründeten österreichischen Digitalagentur Now: , einer Tochter von Wien Nord. Die Kreativschmiede hält 60 Prozent der Anteile; weitere Eigentümer sind der ehemalige Volksbank-Marketingchef Kurt Kaiser und CEO von Now:, sowie die beiden Digitalexperten Thomas Mang und Tom Weiss. Als "Agentur für markenaktivierende Kommunikation" will Now: von Strategie & Consulting und Brand Management über Content Creation bis hin zu Activation & Partnership das gesamte Spektrum der Kommunikation anbieten - und dabei vieles anders und besser machen.