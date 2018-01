%%%ADC präsentiert Programm und Speaker für das Festival in 2018%%%



Dr. Casten Brosda, Dr. Stephan Vogel, Dörte Spengler-Ahrens und Klaus Gräff (v.l.) vor dem neuen ADC Festival Plakat am Hamburger Rathaus Markt (Foto: Julia Zimmermann)

'Fütter deine Kreativität' – so lautet das Motto vom ADC Festival 2018, das vom 16. bis zum 29. April auf Kampnagel in Hamburg stattfindet. Im Fokus der Veranstaltung des Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.V., Berlin, steht das Zusammenspiel von neuen Ideen und Technologien. Heute stellten Dr. Carsten Brosda, Hamburger Senator für Kultur und Medien, Dr. Stephan Vogel, ADC Präsident, Dörte Spengler-Ahrens, ADC Vorstand der Sektion Hamburg, und Klaus Gräff, Geschäftsführender Vorstand des ADC, die Inhalte und Speaker des Festivals vor.



Für das Treffen der Kreativ-Branche im deutschsprachigen Raum hat der ADC internationale Top-Kreative, führende Technologen und Unternehmenslenker als Speaker verpflichtet: Symone D. Sanders (Kommunikationsberaterin und politische Kommentatorin bei CNN), Christoph Niemann (Illustrator und Autor) oder Jeff Jarvis (Bestseller-Autor z.B. 'What Would Google Do') geben in ihren Keynotes Einblick in ihre Kreativ- und Kommunikationsstrategien. Sprecher wie Tim Leberecht (Futurist & Autor von 'The Business Romantic') oder Martin Wezowski (SAP Chief Design Officer) widmen sich dagegen Themen wie Technologie und Innovation.



"Die digitale und technische Entwicklung bildet ein enormes Potential für die Kreativszene", sagt Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. "Das ADC Festival ist die perfekte Plattform, um seine Besucherinnen und Besucher in einen innovativen und inspirierenden Austausch hierüber treten zu lassen und die neuen Möglichkeiten in ihrem kreativen Schaffen auszuloten. Gleichzeitig werden in diesem Rahmen Arbeiten gewürdigt, die in herausragender Weise für moderne Kreativprojekte stehen und so als Wegweiser für die gesamte Branche fungieren können."



ADC Präsident Dr. Stephan Vogel erklärt: "Fütter deine Kreativität. Mit Daten, mit Technologie, mit Artificial Intelligence, mit Insights, mit Innovationen. Wir wollen die Kreativen, die Strategen und die Marketer Deutschlands inspirieren. Dazu haben wir einige der führenden internationalen Köpfe verpflichtet. Das faszinierende Zusammenspiel von neuen Ideen und neuen Technologien wird das Kernthema unseres zweitägigen Kongresses sein." Bereits zum zweiten Mal findet das komplette Rahmenprogramm des Kongresses auf Kampnagel statt.



Neue Formate Expo und Open Space

Während sich der Kongress den Visionen und der Ideenfindung widmen will, wird es im neu geschaffenen Open Space um die praktische Umsetzung gehen. Workshops und Best-Practice-Arbeiten, offene Podiumsdiskussionen und Seminare sollen neue Perspektiven bieten. In Breakout-Sessions wie Yoga, autogenem Training oder Meditation können Festivalbesucher eine kreative Pause einlegen.



Mit der Expo hat der ADC ein eigenes Networking-Format entwickelt: Agenturen, Hochschulen und Unternehmen können sich im Rahmen einer neuen Kreativmesse präsentieren und in den direkten Austausch mit Bewerbern, Kunden oder Partnern treten. Am 18. April 2018 stehen Schüler, Studierende und Auszubildende unter dem Motto 'Career' im Fokus. Über 20 Aussteller präsentieren aktuelle Projekte, beantworten Fragen zu ihrem Arbeitsalltag oder stellen entsprechende Studiengänge vor. Am 19. April 2018 liegt der Schwerpunkt dagegen mit 'Business und Networking' auf den Professionals: Interaktive Formate sind unter anderem eine Freelancer Lounge, in der sich Freiberufler austauschen und potenzielle Arbeitgeber treffen können. Damit schafft der ADC Raum für New Business, Leads und Ideenaustausch. Für beide Module, Open Space und die neugeschaffene Expo, wird der Eintritt kostenfrei sein.



Awards Show, Ausstellung und Tickets

Den Höhepunkt des ADC Festivals markiert am 19. April 2018 die Preisverleihung des Wettbewerbs: In diesem Rahmen werden die ADC Nägel vergeben. Moderiert wird die Gala erneut von Jo Schück, Journalist und Fernsehmoderator.



Die ADC Ausstellung im Hamburger Museum der Arbeit zeigt prämierte Anzeigen und Plakate, TV-, Radio- und Kinospots, Editorial-Beiträge, Illustrationen, Fotografien, Designarbeiten, Webseiten, Raumkonzepte und weitere Projekte. Besucher können sich vom 18. bis zum 29. April 2018 inspirieren lassen. Alle Arbeiten sind auch in der ADC App einsehbar.



Ab dem 16. Januar 2018 sind die Tickets für die einzelnen ADC Module unter adc.de/tickets zum Early Bird Preis verfügbar. ADC Kongresstickets sind für 520 Euro statt regulär 620 Euro erhältlich und Festivalpässe kosten 800 Euro statt 900 Euro. Ermäßigte Studententickets gibt es erstmalig für den kompletten Festivalzeitraum.