%%%taste! wird Leadagentur von Vapiano%%%

Die Restaurantkette Vapiano hat einen neuen Agenturpartner: Ab sofort übernimmt taste! aus dem hessischen Offenbach am Main die internationale Kommunikation. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung saisonaler Special-Kampagnen. Ein erstes Beispiel ist aktuell schon zu sehen: 'Wow, that´s #colorlicious' will die Gäste in der grauen Jahreszeit mit bunter Genussvielfalt überzeugen - von gelbem Risotto über roten Salat bis hin zu schwarzem Pizzaboden. Ergänzt werden die Special-Kampagnen durch Aktionen rund um saisonale Anlässe wie den Valentinstag, Karneval und Halloween. taste! entwickelt dafür Kommunikationsmittel für die Vapiano-Restaurants in 33 Ländern der Welt sowie On- und Offline-Werbemittel. Strategie und Kreation liegen bei den Offenbachern, die jeweiligen regionalen Adaptionen erfolgen durch die jeweiligen Vapiano-Landesgesellschaften.





"Wir freuen uns sehr, dass wir Vapiano International mit unserer Kreativität, unserer Food- & Gastronomie-Expertise und von unserer internationalen Umsetzungskompetenz überzeugen konnten", sagt Agenturgeschäftsführer Lukas Dudek, Geschäftsführer taste!. In seiner 25-jährigen Agenturhistorie hat taste! schon mehrere Kunden international betreut. Der auf den Food & Beverage-Sektor spezialisierte Dienstleister betreut mit 65 Mitarbeitern Unternehmen wie Griesson-de Beukelaer, Löwensenf, Südzucker und die Südwestdeutschen Salzwerke; zudem zahlreiche Handelsunternehmen. Neben dem klassischen Agenturgeschäft gehören zum Agentur-Portfolio auch Eigenmarken- sowie Lizenzmarken-Konzepte.





Zu den Agenturdienstleistern von Vapiano zählte in der jüngeren Vergangenheit u.a. Scholz & Friends Neumarkt.