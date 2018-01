%%%Opel und Heimat starten neue Kampagne für den Grandland X%%%

Mit einer TV-Kampagne bringt der Rüsselsheimer Autobauer Opel das Modell Grandland X in Postion: Unter dem Motto 'Auf der Suche nach was Großem' gestaltete die Berliner Agentur Heimat neben dem Spot zudem Online-Maßnahmen, die die Features des SUV in Szene setzen. Zudem gibt es am 27. Januar ein Angrillen bei den Opel-Händlern mit Möglichkeiten zur Probefahrt.

Im Trailer tigert ein bärtiger Familienvater durchs eigene Haus. Er sucht etwas Großes, das den Alltag spannend macht. Er blickt aus dem Fenster und entdeckt … den neuen Opel Grandland X. "Ich hab‘s!" freut er sich beim Fahren über die wiedergewonnene Freiheit. Der Spot soll das Gefühl symbolisieren, die Routine hinter sich zu lassen, das Abenteuer im Alltag wiederzuentdecken.



"Unser neuer Opel Grandland X begeistert auf den ersten Blick außen genauso wie innen", weiß Opel Vertriebs- und Marketingchef Peter Küspert. "Ein athletisches SUV-Design, hoher Komfort sowie Top-Technologien an Bord sorgen für viel Fahrspaß. Das Leben ist Grand! Und genau das vermitteln wir mit unseren unkonventionellen Grandland X-Spots."

Heimat entwickelte im Rahmen der 360-Grad-Produktlaunch-Kampagne zudem Online-Kurzfilme, die zum Beispiel den Grandland X in Aktion bei nassem Untergrund zeigen. In diesem Film wird die elektronische Traktionskontrolle IntelliGrip in Szene gesetzt.