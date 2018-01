%%%Newcomer-Agentur What About Now gewinnt mit Fair-Med Healthcare AG ersten Kunden%%%

Das in Zug ansässige Pharma-Unternehmen Fair-Med Healthcare AG, dessen Tochtergesellschaft als GmbH in Hamburg firmiert, hat die Berliner Full Service-Agentur What About Now mit dem gesamten Kommunikationsetat betraut. In einem Pitch setzte sich der Newcomer gegen zwei nicht näher genannte Agenturen durch. Fair-Med Healthcare hatte in der Vergangenheit mit der Kieler Agentur Medienmonster zusammengearbeitet.



What About Now wurde 2017 als inhabergeführte Agentur von Andreas Schöpf gegründet. Der langjährige MTV Networks-Vermarktungschef und Gesellschafter der Kommunikationsagentur Redaktion übernimmt gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern sämtliche B2B- und B2C-Kommunikationsmaßnahmen von Fair-Med Healthcare. Ziel ist es, die Markenvielfalt des Pharma-Unternehmens öffentlich bekannter zu machen und den Absatz zu erhöhen. Auch die Entwicklung einer neuen Corporate Identity ist vorgesehen.



