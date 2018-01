%%%Hearts & Science gewinnt Media-Etat von Mobile Payment-Anbieter Payconiq%%%



Payconiq bewirbt seine Bezahl-App mit OOH-Maßnahmen (Foto: Omnicom Media Group)

Der Zahlungsdienstleister Payconiq setzt anlässlich der Einführung seiner Mobile Payment-App in Deutschland auf eine Zusammenarbeit mit der Omnicom Media-Tochter Hearts & Science Germany. Seit Anfang Januar wirbt die auf datenzentriertes Marketing spezialisierte Agentur – zunächst im Großraum München – für die App, die den mobilen Bezahlvorgang in Geschäften, in Onlineshops und zwischen Privatpersonen vereinfachen soll.

Die Launch-Kampagne umfasst neben Maßnahmen in den Bereichen Search-, Paid Social- und Programmatic- auch Out-of-Home- und Radiowerbung. Zusätzlich macht Hearts & Science mit adressierbaren TV-Spots und App Push auf Payconiq aufmerksam. Um besonderes Interesse bei Münchener Passanten zu wecken, schaltet die Agentur für Payconiq Billboards und Mega- bzw. City Light-Poster in den Bahnhofsstationen Odeonsplatz, Marienplatz und Karlsplatz. Studenten werden an den Münchener Universitäten in Form von Ambient-Werbung sowie mit bedruckten Coffee-To-Go-Bechern, Bike Caps und Door Cards angesprochen.

"Wir glauben fest daran, dass in einer zunehmend digitalisierten Welt die Möglichkeit des mobilen Bezahlens die Norm sein sollte. Mit Payconiq haben wir eine komfortable und schnelle Mobile Payment-App entwickelt, die den Menschen ihren Alltag erleichtert", erklärt Max van Riel, Head of Business Development bei Payconiq in Deutschland. Nach der Einführung von Payconiq in Belgien, wo bereits über 40.000 Shops ihren Kunden eine Bezahlung über die App ermöglichen, soll die mobile Bezahlung über die Payconiq-App nach dem Launch in Deutschland in Kürze auch Smartphone-Nutzern in den Niederlanden zur Verfügung stehen. In Luxemburg steht die App von Payconiq den Nutzern bereits unter dem Namen 'Digicash' bereit.

"Mit Payconiq werden mehr und mehr die altmodischen Zahlungsmöglichkeiten wie Bargeld und Kreditkarten ersetzt. Damit bricht ein neues Zeitalter in der europäischen Zahlungsindustrie an", ergänzt André Rahn, Managing Director von Hearts & Science Germany. "Konsumenten als auch Händler profitieren von schnellen und einfachen Zahlungen mit dem Smartphone – und wir machen sie darauf aufmerksam. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!"

Payconiq hat Büros in Amsterdam, Brüssel, Hasselt, Luxemburg und München. Über 40.000 Geschäfte in Belgien und Luxemburg nutzen das mobile Zahlungssystem-System bereits. Derzeit etabliert sich Payconiq in den Niederlanden und Deutschland. In Luxemburg ist Payconiq als Digicash bekannt. Digicash hat sich im August 2017 mit Payconiq zusammengeschlossen.

Hearts & Science ist eine Agentur für datenzentriertes Marketing und gehört zum Netzwerk der Omnicom Media Group. Gegründet 2016 in den USA hat Hearts & Science heute über 800 Mitarbeiter und unterhält 16 Offices. In Deutschland ist Hearts & Science seit 2017 an den Standorten Düsseldorf und Hamburg vertreten. Das erklärte Ziel von Hearts & Science ist es, "effektive und in zunehmendem Maße personalisierte Verbindungen zwischen Menschen und Marken zu kreieren, die einen skalierbaren und messbaren Beitrag zum Geschäftserfolg von Unternehmen leisten".