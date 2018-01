%%%Große Liebe entwickelt neue Markenidentität für Krankenversicherer DKRV%%%

Die Hamburger Agentur Große Liebe verantwortet den neuen Markenauftritt des Versicherers Deutscher Ring Krankenversicherung (DRKV). Die Spezialmarke DRKV ist Teil der Signal Iduna Krankenversicherung, Dortmund. Mit einer neuen Marken- Identität und neuen Produkten will sich der Dienstleister als Premium-Spezialist positionieren. Das zentrale Marken- und Kommunikationselement des neuen Auftritts der DRKV ist der rote Ring. Die zugehörige Kampagne ist ab sofort Out-of-Home in Ballungsgebieten sowie in Printmedien zu sehen. Zudem entwickelte die Agentur Broschüren, Produktfilme, VKF-Maßnahmen und ein Marken-Manual.

