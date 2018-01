%%%Getty Images stellt die 3 visuellen Trends für 2018 vor%%%



Getty Images zeigte bereits bei den Cannes Lions 2017 den Trend zu mehr Diversity und der Darstellung der LGBTQ-Community (Foto: Getty Images)

Die US-amerikanische Bildagentur Getty Images hat ihren 'Visual Trend Report 2018' veröffentlicht. Der seit 20 Jahren jährlich erscheinende Bericht nennt 'Masulinity Undone', 'Second Renaissance' und 'Conceptual Realism' als Strömungen, die in diesem Jahr Einfluss auf die Bildsprache haben werden. Weiterhin geht aus dem Report und den hierzu ausgewerteten Suchanfragen hervor, dass Themen wie kulturelle Vielfalt, die visuelle Darstellung der LGBTQ-Community und auch psychische Gesundheit stärker im Fokus stehen.

Die Trends umfassen im Detail:



Masculinity Undone

Nicht nur die stereotype Darstellung von Frauen in der Werbung ist veraltet, sondern auch die der Männer. Deren eindimensionale Visualisierung verliert durch demographische und kulturelle Veränderungen zunehmend an Relevanz. Dieser Trend soll sich 2018 fortsetzen und Männer in ihrer Emotionalität, Verletzlichkeit und Komplexität zeigen.



Second Renaissance



Das mittlerweile alltägliche Fotografieren mit der Handykamera inspiriert professionelle Fotografen dazu, in ihren Fotos bewusst das künstlerische Handwerk abzubilden. In Anlehnung an die Kunstgeschichte findet eine vermehrte Orientierung an Bildern vergangener Epochen statt, beispielsweise der Portrait-Fotografie. Dadurch liegt der Fokus nicht ausschließlich auf dem Handwerk, stattdessen können die Fotografien Erinnerungen an alte Gemälde wecken.



Conceptual Realism



Der 'konzeptionelle Realismus' ist ein Trend, der ursprünglich aus der Kunst- und Modewelt stammt. Entstanden ist er aufgrund neuer Technologien, wie die sozialen Medien, und der öffentlichen Skepsis. Beide Faktoren führten zu einer erhöhten Nachfrage nach authentischeren Bildern und dazu, dass Fotografen Bilder mit einem realistischeren Stil produzierten.

Die visuellen Trends für 2018 wurden von Getty Images im Rahmen des jährlich erscheinenden kreativen Handbuchs 'Creative In Focus' veröffentlicht. In der Publikation findet sich neben einer Analyse der visuellen Trends auch ein Einblick in die Suchdaten aus verschiedenen Regionen der Welt. Die daraus resultierenden Entwicklungsmöglichkeiten sollen als Orientierungshilfe für Medien, Werbeagenturen, Marken und Unternehmen dienen.