%%%Neue Coca-Cola-Marke Fuze Tea kommt mit Heimat auf den Markt%%%

Coca-Cola Deutschland bringt jetzt die neue Eistee-Marke Fuze Tea hierzulande auf dem Markt. Die begleitende Werbekampagne kommt von der Berliner Agentur Heimat, die dafür TV-Spots sowie Motive für Außen- und Anzeigenwerbung gestaltet hat. Heimat arbeitet seit 2014 für den ortsansässigen Softdrinkhersteller. Damals ging es los mit einem internationalen Auftritt für Fanta, zuletzt in 2017 hatte die TBWA-Tochter für die Wasser- und Limomarke Vio geworben.

Coca-Cola Deutschland fährt eine insgesamt breite Range an Werbemaßnahmen unter dem Motto 'Nimm dir Zeit für dich' zum Produktstart von Fuze Tea. So soll der Werbespot zeigen, wie eine Auszeit mit dem Teegetränk die Welt für einen Moment stillstehen lassen könne. Im Film geht es um einen Hauptdarsteller, der durch die Straßen spaziert und Zeuge einer Kollision zwischen Obstverkäufer, Fahrradkurier und Zeitungsstand wird. "Während Mangos und Zeitungen durch die Luft fliegen, friert die Szene ein und zeigt den Protagonisten, der inmitten all der Aufregung seinen Fuze Tea genießt", heißt es vom Unternehmen.

Der Spot ist mit einer neu aufgenommenen Interpretation des Jim Croce-Songs "Time in a Bottle" unterlegt, aufgenommen von der schwedischen Sängerin und Songwriterin Lykke Li. Der Spot ist ab KW 3 als 10-Sekünder auf eigenen Plattformen, im TV und auf Out-of-Home-Screens zu sehen. Die 20- und 30-Sekunden Versionen des Spots folgen in KW 5.

Auf Instagram und Facebook soll die Kampagne mit Contextual Advertising die User dann erreichen, wenn sie sich nach einer Auszeit sehnen: beim Pendeln, an der Arbeit oder beim Entspannen zuhause. Hinzu kommen Shopper- und Sampling-Aktionen sowie Influencer Markting.

Weitere Agenturen neben Heimat sind fischerAppelt relations, Hamburg, für PR & Social Media und MediaCom, Düsseldorf, für Media.

Fuze Tea ist in über 40 Ländern weltweit verfügbar und zählt mit einem Markenwert von über 1 Milliarde US-Dollar zu den am schnellsten wachsenden Marken des US-Konzerns The Coca-Cola Company. Andreas Johler, Marketing Direktor von Coca-Cola Deutschland, sagt: "Mit der Einführung von Fuze Tea setzen wir unsere Strategie fort, unser Getränkeangebot weiter auszubauen und dem Verbraucher für jeden Anlass das passende Produkt anzubieten."