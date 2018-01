%%%Raiffeisen Gesellschaft feiert 200. Jubiläum mit Kampagne von Kompaktmedien%%%

Die Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft begeht ihr 200. Jubiläum mit einer Kampagne unter dem Motto 'Mensch Raiffeisen. Starke Idee!'. Anlass des Jubiläums ist das Geburtsjahr von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem Gründervater der Genossenschaftsidee Raiffeisen. Die Kampagne, gestaltet von der Berliner Kommunikationsagentur Kompaktmedien, umfasst ein Wirtschaftsmagazin und einen zentralen Festakt in Mainz am 11. März sowie Plakaten zur Internationalen Grünen Woche, die vom 19. – 28. Januar in Berlin stattfindet. Darüber hinaus wird durch multimediale Kommunikationsmaßnahmen sowie strategische Presse- und Medienarbeit auf das Raiffeisen-Jubiläum aufmerksam gemacht. Schirmherr des Jubiläumsjahres ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Zum Start der Kampagne erschien die erste Ausgabe des neuen Wirtschaftsmagazins 'gemeinsam', das sich an Genossenschaftler, Gründer und Visionäre richtet. Die Beiträge stammen unter anderem von Journalisten wie Ulrich Wickert und Paul-Josef Raue. Das Magazin soll mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren im Laufe des Jahres noch mit drei weiteren Ausgaben auf den Markt kommen. 'gemeinsam' ist auch als E-Paper im Internet erhältlich: https://raiffeisen2018.de/raiffeisen-jahr-2018/magazin-gemeinsam



Die 2001 gegründete inhabergeführte Agentur Kompaktmedien arbeitet zum ersten Mal mit der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft zusammen. Zu den bisherigen Kunden des 40 Mitarbeiter starken Dienstleisters gehören vor allem Institutionen aus dem öffentlichen Sektor, z.B. das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bündnis 90 / Die Grünen und der Spitzenverband der Gebäudetechnik (VdZ).