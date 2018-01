%%%Expedia konsolidiert weltweiten Kreativ-Etat bei Saatchi & Saatchi%%%

Die Reise-Plattform Expedia hat ihren globalen Kreativ-Etat an die Publicis-Tochter Saatchi & Saatchi vergeben. Bisher hat Expedia mit fünf Agenturen weltweit gearbeitet. Der Entscheidung zugunsten von Saatchi & Saatchi ist ein dreimonatiger "Test" vorausgegangen, an dem das Saatchi-Headquarter in London und das Saatchi-Team in Los Angeles teilgenommen haben. Eingebunden war auch Prodigious, die Production Company der Publicis-Gruppe.

Die Kreativ-Aufgaben umfassen TV-Spots, digitale Videos und Displays, Social-Media-Aktivitäten sowie Outdoor-Auftritte. Die Kampagne wird auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Nach der erfolgreichen Testphase haben Vic Walia, Vice Presdent Global Brand Marketing bei Expedia, und Magnus Djaba, Global President bei Saatchi & Saatchi und zugleich CEO von Saatchi & Saatchi London, die vertraglichen Details ausgehandeltund mit folgenden Statements zu Wort gemeldet:

Vic Walia: "We are happy to see that Expedia’s culture of Test-Learn-Iterate is also shared by Saatchi & Saatchi and Team One. We are excited about this next chapter for the brand."

Magnus Djaba: "Expedia’s agenda of working to combine science, creativity and technology to deliver results that haven’t been seen before, mirrors everything we’re trying to do as a network. We couldn’t be more excited."