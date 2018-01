%%%Lotto Hamburg tippt auf Saint Elmo´s %%%



Der Pitch der Lotto Hamburg GmbH ist entschieden: Die regionale Glücksspielgesellschaft hat sich für Saint Elmo's Hamburg als neuen Werbeagenturpartner entschieden. Bisher lag der Etat bei der ebenfalls ortsansässigen Agentur KNSK. Seit Jahresbeginn verantwortet Saint Elmo´s Konzeption und Umsetzung aller neuen Offline- und Onlinewerbemaßnahmen.



Lotto Hamburg will die Unternehmensmarke stärken und individuelle Glücksspielangebote in Hamburg bekannter machen. "Die Reputation von Lotto Hamburg in einem veränderten Wettbewerbsumfeld zu stärken ist eine superspannende Aufgabe", erklären die Saint Elmo’s Geschäftsführer Detlef Arnold, Reinhard Crasemann und Lasse Matthiesen. Auf der Kundenliste der Agenturgruppe stehen u.a. Esylux, Gasag, die Hochbahn Hamburg, Lloyd Shoes, Wernesgrüner und andere.





Neben Hamburg ist Saint Elmo´s auch in München, Berlin und Los Angeles mit eigenen Standorten vertreten. Das Hamburger Büro hatte letztes Jahr u.a. den Telefonanbieter Neffos und das Technologieunternehmen Esylux als Neukunden gewonnen.