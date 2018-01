%%%Gründer-Trio von explido iProspect steigt aus und übergibt an zweite Reihe%%%

Bei explido iProspect steigen Dirk von Burgsdorff (CEO), Matthias Riedle (Managing Director) und Andreas Rüttinger (Managing Director) aus. Die Gründer der seit 2014 zu DAN Dentsu Aegis Network gehörenden Performance Marketing-Agentur übergeben die Führung nach 18 Jahren an Hansjörg Rampl und Tim Schmid (beide derzeit bereits Mitglieder der Geschäftsleitung). Die Ursprungsagentur explido wurde beim Verkauf an DAN mit der deutschen Schwester der global agierenden iProspect verschmolzen. Die daraus in Deutschland hervorgegangene explido iProspect beschäftigt derzeit über 300 Mitarbeiter an den Standorten Augsburg, Hamburg und Wiesbaden.

Von Burgsdorff erklärt: "explido iProspect hat sich seit der Gründung 2000 zur größten Performance Marketing-Agentur in Deutschland entwickelt. Mit der frühzeitigen Nachfolgeplanung haben wir die Voraussetzungen für eine Fortführung dieser Erfolgsgeschichte geschaffen. Hansjörg Rampl und Tim Schmid, die beide seit der Gründung zur Agentur gehören, sind die dafür bestmöglichen Kandidaten. Beide verfügen über jahrelange Erfahrung im Online Marketing und sind in der Branche bestens vernetzt."

Ulrike Handel, CEO DAN Deutschland, sagt, dass explido iProspect eine wichtige Säule bei DAN sei und für einzigartige Leistungen im Performance Marketing stehe: "Die Gründer von explido haben eine ausgesprochen erfolgreiche Agentur in Deutschland etabliert und ich bin stolz, dass dieses Unternehmen Teil von DAN ist. Hansjörg Rampl und Tim Schmid sind unsere Wunschbesetzung, um die dynamische Entwicklung von explido iProspect weiter voranzutreiben."

Hansjörg Rampl fügt an: "explido iProspect steht für exzellenten Kundenservice, Innovationsfreude und vor allem ein hervorragendes Team. Besonderes Augenmerk werden wir auf die Weiterentwicklung unserer Keyservices PPC und Programmatic legen."

DAN spricht von seiner Agentur iProspect als "weltweit führende Performance Marketing-Agentur" mit 3.000 Mitarbeitern an 84 Standorten in 52 Ländern. In Deutschland arbeitet explido iProspect u.a. für Siemens, o2, Bosch und Thomas Cook.