Bahlsen und Kolle Rebbe bringen Pick Up! mit Spots ins RTL-Dschungelcamp



Bahlsens Pick Up! kommentiert mit Pre-Splits von Elbdudler die Situationen im RTL Dschungelcamp (Foto: Screenshot)

Mit einem TV-Spot und einem Product Placement ist der Bahlsen-Keksriegel Pick Up! auch diesmal wieder dabei, wenn es bei RTL heißt: 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'. In der nunmehr zwölften Staffel der Show kommen TV-Spots, gestaltet von der Hamburger Agentur Kolle Rebbe, im Umfeld der Sendung zum Einsatz. Die Kampagne läuft bis Anfang Februar.

Aus den Clips generierte die Hamburger Agentur Elbdudler Pre-Splits, in denen Pick Up! das Geschehen im Camp kommentiert. So heißt es mal "Zeit für einen Snack, der nicht krabbelt" oder "Die Kandidaten haben Beef. Du hast Pick Up!" und "Endlich ein Kandidat, den alle mögen". Die Umsetzung der Pre-Splits entstand in Zusammenarbeit mit der IP Deutschland GmbH. Neben dem Spot, der durch individuellen Pre-Split mit acht unterschiedlichen Lines variiert wird, und einem Product Placement gibt es ein Pick Up!-Display im Dschungel-Look am PoS.

"Pick Up! und das Dschungelcamp sind zwei Kultprodukte, über die immer wieder gerne geredet wird", sagt Neele Lemmermann, Brand Manager Pick Up! bei Bahlsen D-A-CH. "Insofern ist die Sendung das ideale Umfeld, um die Awareness unter der vornehmlich jungen Zielgruppe weiter zu steigern."

Pick Up! ist bereits seit einigen Jahren in den Werbe-Blöcken des RTL-Dschungelcamps vertreten - und auch in der Sendung selbst: Seit 2014 etwa ist Pick Up! Teil der Challeneges im Dschungelcamp. In diesem Jahr allerdings wurde nach dem Wettstreit um einen der Keksriegel zu lange über den Snack im Camp geredet, die Folge: das Verwaltungsgericht Hannover urteilte, dass IP zu stark hervorhebende Werbe-Maßnahmen zugelassen hatte. Wie sich die Unternehmen, die rund um das TV-Event kommunizieren, in diesem Jahr schlagen bleibt spannend. Zu den Companys, die in diesem Umfeld werben zählen McDonald's, Check24, Weight Watchers und Melitta. Die drei Branchen mit den höchsten Spendings sind Touristik, Körperpflege und Ernährung, gefolgt von Handel & Versand. In der diesjährigen Staffel liegt der Preis für einen 30-Sekünder zwischen 56.000 und 94.470 Euro.