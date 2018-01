%%%Coca-Cola und McCann wollen mit Zero Sugar-Werbespot Probierfreude verbreiten%%%



Raus aus dem Trott: Für Coca-Cola bricht der Schauspieler Nicolas Coster aus gewohnten Bahnen aus (Foto: Screenshot)

Der US-amerikanische Getränkekonzern Coca-Cola startet das neue Jahr mit einem Werbespot zu Coca-Cola Zero Sugar. Der Clip wird in drei Längen, 20, 30 und 60 Sekunden, europaweit im TV und in den Kinos zu sehen sein und auf Riesenpostern in ausgewählten Städten angeteasert. Im Mittelpunkt sollen dabei das "Ausbrechen" und die Freude daran stehen, etwas Neues auszuprobieren. Produziert wurde der Werbespot von McCann EMEA und Garage Films unter der Regie von Albert Uria.



Das "Ausbrechen" wird am Beispiel des Senioren Mr. Hadley in Szene gesetzt. Der ältere Herr bekommt von seiner Pflegeschwester im Altenheim eine Flasche Coca-Cola Zero Sugar angeboten, die er zuvor noch nie probiert hat. Nach dem ersten Schluck erinnert er sich daran, welche Dinge er in seinem Leben verpasst hat und holt sie schließlich nach: Vom Tattoo über eine Motorradspritztour bis hin zu einem späten Liebesgeständnis. Bereits im Jahr 2006 warb Coca-Cola mit Mr. Damals war der Rentner in einer Kampagne zu sehen, die in den USA exklusiv zum Superbowl ausgestrahlt wurde.



Für den neuen Werbespot hat arbeitet Coca-Cola mit dem Schauspieler Nicolas Coster zusammen. Der 83-Jährige spielte an der Seite von Elizabeth Taylor die Hauptrolle in 'The Little Foxes' und gemeinsam mit Robert Redford im Politik-Thriller 'All the President’s Men'. Coster wurde außerdem durch seine Rollen in den Serien 'Magnum', 'P.I.', 'Knight Rider' und 'L.A. Law' bekannt.