%%%Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller ist neuer Markenbotschafter von Toyota%%%

Der Autohersteller Toyota hat den Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller als Gesicht der ab Februar deutschlandweit startenden 'Start Your Impossible'-Kampagne engagiert. Die Unternehmensinitiative lief bereits im Oktober weltweit an und soll das "Streben nach einer integrativen und nachhaltigen Gesellschaft zum Ausdruck" bringen, heißt es in einer Mitteilung des japanischen Automobilherstellers mit Deutschlandsitz in Köln. 'Start Your Impossible' wird sowohl im Fernsehen als auch in den sozialen Netzwerken und in den Printmedien zu sehen sein. Die Kampagne verantwortet die in London ansässige international tätige Agentur The & Partnership, die Toyota seit 2016 in der Nachfolge von Saatchi&Saatchi betreut.

