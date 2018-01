%%%Heimat setzt für die Versandapotheke DocMorris auf Fortschritt%%%



Zentrale Botschaft des TV-Spots: Den Fortschritt und die digitalen Möglichkeiten nutzen, um neue Ideen im Leben zu verwirklichen (Foto: Screenshot YouTube/DocMorris)

'Fortschritt braucht Neues Denken', so lautet das Motto der neuen Markenkampagne der Berliner Agentur Heimat für DocMorris. Die Versandapotheke mit Sitz im niederländischen Heerlen ist eine 100-prozentige Tochter der Schweizer Zur Rose Gruppe.

Bestandteil der aktuellen Kommunikationsmaßnahmen sind zwei 15-sekündige TV-Spots, die seit Anfang des Jahres laufen. Außerdem wurden mehrere Anzeigenmotive in Tages- und Publikumszeitschriften geschaltet. Verschiedene Online- und Social Media-Aktivitäten sowie Out-of-Home-Maßnahmen runden die Kampagne ab. Auch die DocMorris-eigenen Medienkanälen sind eingebunden. Als Ausdruck einer neuen Unternehmensidentität erneuerte DocMorris auch die Markenidentität und positioniert sich künftig als 'Die Apotheke DocMorris', was auch optisch in einem neuen Logo sichtbar wird.

Mehr zum neuen Auftritt der Versandapotheke lesen Sie bei unserem Schwester-Magazin 'Healthcare Marketing'.