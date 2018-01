%%%Mars startet globalen Media-Pitch%%%

Der US-amerikanische Süßwaren-Konzern Mars sucht eine neue Agentur für seinen weltweiten Media-Etat. Derzeit betreuen drei Media-Networks die Planungs- und Buying-Aufgaben für Marken wie M&M's, Snickers, Orbit und Pedigree. Die WPP -Agentur MediaCom hatte den globalen Media-Account in 2014 gewonnen. Der Großteil der lokalen Media-Bereiche wird von der Publicis -Tochter Starcom gemanagt. Die restlichen lokalen Media-Aufgaben wurden 2014 zwischen MediaCom und der Omnicom -Agentur OMD verteilt. Nun sucht Mars eine Agentur, die alle Media-Bereiche übernehmen soll. Der Review-Prozess soll voraussichtlich bis 2019 dauern.In einem Statement gab Mars bekannt, dass MediaCom am Pitch teilnehmen wird. OMD und Starcom lehnten eine Stellungnahme gegenüber dem Fachmagazin 'Adweek' ab. Agenturen, die sich am Pitch beteiligen wollen, haben die Aufgabe, eine Data-getriebene Integrated Media-Strategie für Mars zu entwickeln.