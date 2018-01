%%%Zum goldenen Hirschen lanciert Zeitung 'Alles Lüge' zum Jahrestag von Trumps Amtseinführung%%%

Die mit Zentrale in Hamburg ansässige Agentur Zum goldenen Hirschen bringt zum Jahrestag der Amtseinführung des US-amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump eine Zeitung heraus. Die Publikation mit dem Titel 'Alles Lüge' setzt sich mit der Bedeutung und dem Umgang von Wahrheit in der Kommunikationsbranche auseinander. 10.000 Exemplare werden an den Standorten in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München und Wien verteilt. Die Inhalte sind zudem auf www.hirschen.de veröffentlicht, wo jeder die Zeitung auch bestellen kann.



In 'Alles Lüge' soll es darum gehen wie Kommunikationsprofis mit Marken, Oberflächen und Glaubwürdigkeit in Zeiten der Lüge umgehen – Authentizität, Unterhaltung und Emotionalisierung der Inhalte als kluge Strategie im Zeitalter von Fake News und Fake Content. Hintergrund ist, dass Unternehmen und Kunden heute eine Haltung zu den gesellschaftlich relevanten Themen haben sowie auf Ehrlichkeit und Transparenz in der politischen Kommunikation setzen müssen. Die Hirschen rufen in diesem Zuge zum Kampf der Unwahrheit mit der Wahrheit auf.



"Lügen kursieren im Netz nicht erst seit Donald Trump US-Präsident ist", so Marcel Loko und Bernd Heusinger, beide Geschäftsführer der Hirschen Group. "Ein Mann wie er kann nicht allein die Menschheit verblöden. Um seine Brut der gefährlichen Verblödung weiter zu tragen, braucht es Medien, Multiplikatoren und Kommunikatoren. Seine Lügen brauchen uns, um zu voller Entfaltung zu kommen. Ist die Lüge also schuld an der bevorstehenden Apokalypse? Wir müssen Sie enttäuschen: Der Weltuntergang ist ein Hype! Die Lüge aber, die gibt es wirklich. Deshalb erklären wir, die Hirschen, der Lüge den Krieg. Unsere Wahl der Waffen: Gegen den Verlust an Glaubwürdigkeit sollten wir in unserer Branche auf Vertrauen setzten. Wir glauben an Schönheit, Tugend und Ethik. Und wir rufen ein neues Zeitalter aus. Unser Serum gegen die Lüge heißt: Radikale Relevanz!"