Serviceplan gewinnt Yello Strom

Serviceplan gewinnt nach einem Pitch Yello Strom als Neukunden. Mit dem Gewinn kann die Agentur brachliegendes Know-how reaktivieren: Sie betreute früher den Energiekonzern Eon. Auf Anfrage von 'new business' heißt es von Yello in Köln: "Wir nutzen aktuell ein flexibles Agentur-Modell, im Rahmen dessen wir auf einen von uns gebildeten Agenturpool zurückgreifen. So können wir nach Bedarf verschiedene Agenturen und Spezialisten optimal einsetzen. pilot Hamburg ist dabei weiterhin einer unserer kreativen Partner. Serviceplan Hamburg sowie weitere Agenturen werden uns ebenfalls in diesem Jahr je nach Bedarf und kreativer Aufgabenstellung unterstützen." Agentur-Pitches bei Yello werden vom Bereich Brand & Customer Experience unter der Leitung von Claudia Tillmann durchgeführt.

Anfang 2017 erfolgte der jüngste Evolutionsschritt der 1999 gegründeten EnBW-Tochter. Die breit angelegte Kampagne zum Relaunch stammte komplett von pilot.

