%%%VSF&P bringt Peter Hahn erneut ins Fernsehen%%%



Die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion von Peter Hahn wurde in Marroko in Szene gesetzt (Foto: Peter Hahn)

Das Modehaus Peter Hahn mit Sitz im baden-württembergischen Winterbach zeigt seine aktuelle Frühjahrs- und Sommerkollektion in einer neuen TV-Kampagne. Der Spot wurde von der Hamburger Kreativagentur VSF&P entwickelt und inszeniert die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion in Marroko. Drehorte waren die Souks und Riads in Marrakesch sowie die Wüste beim Atlas Gebirge. Der Spot wird in Deutschland, Österreich und den Niederlanden in zehn und 20 Sekunden Länge zu sehen sein.Auf Agenturseite zeichnen Geschäftsführerin Heike Gudella (Konzept und Umsetzung), sowie Creative Director Dennis Werner und Art Director Swantje Pollex verantwortlich. Regie führte der Franzose Carol Dennis. Die Produktion übernahm die Bubbles Film GmbH in Berlin.Seit mehr als 50 Jahren ist Peter Hahn ein Modeversender im gehobenen Preis- und Qualitäts- und Preissegment. Mit der Kampagne bleibt das Modelabel seiner langjährigen Kreativen Heike Gudella treu. Im Jahr 2012 gewann sie mit ihrer damaligen Agentur den ersten Pitch des Unternehmens und arbeitete seitdem immer wieder mit Peter Hahn für TV-Spots zusammen . Bubble Film war ebenfalls im Jahr 2014 schon an einer Produktion beteiligt. Mit ihrem Wechsel zu VSF&P nahm Gudella auch Peter Hahn als Kunden mit in die Hamburger Agentur, die auch für den Mobilfunk-Discounter klarmobil und ültje TV-Werbungen gestaltet hat.