'Werbemarktanalyse Haarpflege 2018' zeigt rückläufiges Werbevolumen

Die in Esslingen am Neckar ansässige Marktforschungsberatungsgesellschaft Research Tools hat ihre 'Werbemarktanalyse Haarpflege 2018' für Deutschland veröffentlicht. Darin wird deutlich, dass das Werbevolumen auf dem Haarpflegemarkt innerhalb von fünf Jahren um 25 Prozent zurückgegangen ist. Ein Drittel des nun bei 433 Millionen Euro liegenden Volumens machen sogenannte Rangekampagnen aus, in denen gleichzeitig mehrere Produkte aus verschiedenen Produktgruppen beworben werden. Als Top-Marken nach Werbeausgaben werden Garnier, Head & Shoulder und Pantene PRO-V genannt.



