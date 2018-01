%%%S&F kreiert interaktives Trump-Archiv für den 'Tagesspiegel' %%%

Gerade hat sich Scholz & Friends für 2018 eine Awardpause verordnet. Schade, denn gerade präsentiert der Berliner Standort erneut ein neues preisverdächtiges Projekt für die Berliner Qualitätszeitung 'Der Tagesspiegel': '365 Trump' ist Kunstwerk und Kommunikation zugleich, interaktive Spielerei und nutzwertiges Serviceangebot, es verbindet das klassische Zeitungsmedium Papier mit den neuen interaktiven Möglichkeiten des digitalen Zeitalters.

Nach einem Konzept der Agentur formte die Designerin und Papierkünstlerin Daniela Leitner aus Wien eine Trump-Büste aus über 100 gedruckten Tagesspiegel-Zeitungstexten, die dann in einem aufwendigen Digitalisierungsverfahren über Photogrammetrie vom Entwickler Stefan Kernjak in Zusammenarbeit mit S&F interaktiv und in 3D erlebbar gemacht wurde. Auf der Website www.tagesspiegel.de/trump365 kann man die Statue drehten und anklickten - und sich so durch ein Artikel-Archiv mit Beiträgen über den amerikanischen Präsidenten navigieren.