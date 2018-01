%%%S&F kreiert interaktives Trump-Archiv für den 'Tagesspiegel' %%%

Wie politisch darf, wie politisch muss Marketing-Kommunikation sein? Das könnte eine der zentralen Fragen dieses Jahres werden. Gerade haben die Hirschen ihr kämpferisches Manifest gegen die Unwahrheit "Alles Lüge" vorgelegt - schon legt Scholz & Friends Berlin mit einem spektakulären neuen Projekt für den 'Tagesspiegel' nach. '365 Trump' präsentiert den amerikanischen Präsidenten nach 365 Tagen Amtszeit als Pappkameraden - und eröffnet über dessen digitales Abbild zugleich einen ungewöhnlichen neuen Zugang zu allen Trump-Artikeln, die während des letzten Jahres im 'Tagesspiegel' erschienen sind.

Nach einem Konzept der Agentur formte die Designerin und Papierkünstlerin Daniela Leitner aus Wien eine Trump-Büste aus über 100 gedruckten Tagesspiegel-Zeitungstexten, die dann in einem aufwendigen Digitalisierungsverfahren über Photogrammetrie vom Entwickler Stefan Kernjak in Zusammenarbeit mit S&F interaktiv und in 3D erlebbar gemacht wurde. Auf der Website www.tagesspiegel.de/trump365 kann man die Statue drehten und anklickten - und sich so durch das Archiv mit den Texten über den amerikanischen Präsidenten navigieren.