%%%Lieken und La Red backen Helden%%%



Lieken Urkorn bewirbt die überarbeitete Vollkorn-Range mit einer Kampagne unter dem Motto 'Helden werden nicht geboren. Sie werden gebacken.' (Foto: Lieken)

Der Brot- und Backwaren-Hersteller Lieken Brot- und Backwaren im niedersächsischen Garrel optimiert seine Vollkorn-Range. Teil des Portfolio-Updates ist die Neuprodukteinführung von Lieken Urkorn Kleines Feines. Begleitet wird der Launch von Ende Januar bis Anfang März mit Out-of-Home-, Funk-, PoS- und Online-Maßnahmen mit dem Slogan 'Helden werden nicht geboren. Sie werden gebacken.'. Auf Agenturseite zeichnet La Red aus Hamburg für die Kreation verantwortlich.



Mit der Sortimentsoptimierung will Lieken Urkorn auf geänderte Kundenbedürfnisse reagieren. Die Einteilung in die drei neuen Kategorien Fein, Kernig und Grob sollen die Orientierung und die Sichtbarkeit im Regal durch ein unterstützendes Farbkonzept erleichtern. In jedem der Segmente ist zudem eine große und kleine Packungsgröße erhältlich: Die neue Sorte Kleines Feines in der 250 Gramm Packung bietet eine Variante für kleinere Ein- oder Zweipersonenhaushalte. Lieken Urkorn nutzt mit den Maßnahmen das im Markt vorhandene Potential: Im vergangenen Jahr konnten mit den Vollkornprodukten ein Zuwachs von 3,6 Prozent verbucht und rund 50,2 Mio. Euro umgesetzt werden.



La Red übernahm das Mandat für Lieken Urkorn im vergangenen Jahr ohne einen Pitch von Vorbetreuer FCB Hamburg. La Red hatte davor bereits Ende 2016 den Lead-Etat für die Schwester-Marke Golden Toast, ebenfalls von FCB, im Pitch gewinnen können.