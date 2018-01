%%%Division 4 startet mit sechs neuen Kunden ins Jahr%%%

Die Wiener Kommunikationsagentur Division 4 meldet Neugeschäft: Agenturchef Alexander Zobek kann die Kundenliste um gleich sechs Unternehmen ergänzen. So beauftragte der Modehändler C&A die experimental Marketer aus dem 16. Bezirk mit originellen Lösungsansätzen für Shop-Eröffnungen und der Aktivierung von Konsumenten in Österreich. Für Shan´shi, die größte Asia-Marke der Alpenrepublik, wird Division 4 Contentmaßnahmen entwickeln - u.a. einen "Foodography Workshop für Blogger" oder eine Roadshow quer durch die Bundesländer. Das 12-köpfige Team der Agentur wird zudem den Markteintritt des italienischen Schmuckherstellers LeCorone in Österreich betreuen. Zum Maßnahmenportfolio zählen u.a. Content Creation, Influencer Relation, Marketing und klassische PR. Für den Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) wird Division 4 die ADGAR-Gala zur Verleihung des VÖZ Werbepreises inszenieren. Ein zweiter Event-Kunde ist Imperial Tobacco. Der Tabakhersteller hat die Agentur mit Eventmarketing, Incentives und POS-Aktivierung beauftragt. Und auch ein Automobilkunde ist neu im Kundenstamm: Toyota Austria hat die Betreuung der Sponsorenauftritte und Messebeteiligungen in die Hände der Agentur gegeben.





Division 4-Geschäftsführer Alexander Zoubek erklärt: "Wir stehen seit 20 Jahren für ganzheitliche Konzepte und betreuen seit jeher große Marken interdisziplinär – die langjährige Treue vieler unserer Auftraggeber spricht für sich. Auch was man derzeit groß als ,Storytelling` anpreist, machen wir seit 20 Jahren: Wir erzählen Geschichten, die faszinieren und funktionieren!"