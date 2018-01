%%%Scholz & Friends geht 2018 in die Award-Pause%%%

Die Berliner Agentur-Gruppe Scholz & Friends hat für das Jahr 2018 eine Award-Pause angekündigt. Eine Abstinenz hatte der Dienstleister, der seit 2011 zu WPP gehört, zuletzt 2013 eingelegt. In diesem Jahr soll dann das Einreichen bei Awards, um bei Rankings an der Spitze mitzuspielen, neu bewertet werden. Beim Kreativ-Ranking des Schwester-Titels 'Red Box' war S&F zuletzt in 2017 auf Rang fünf zu finden, im Vorjahr lag die Agentur auf dem elften Platz.



"Der Automatismus, an allen Wettbewerben eines Kreativ-Rankings teilzunehmen mit dem vorrangigen Ziel, Punkte zu sammeln, ist ein Phänomen, das wir neu bewerten werden", so Matthias Spaetgens, CCO und Partner bei Scholz & Friends. "Wir möchten die Souveränität zurückgewinnen und unabhängig und differenziert entscheiden, wann wir bei welchen Wettbewerben unsere Arbeiten einreichen."



Die Entscheidung von S&F kommt nicht von ungefähr. Auch andere Agenturen hatten bereits im Vorjahr nach den Cannes Lions 2017 ihre Investitionen in Wettbewerbe überprüft. Publicis etwa will ebenfalls pausieren. Jung von Matt geht traditionell alle zwei Jahre in die Pause und WPP drohte dem Cannes Lions-Eigner mit einem Boykott, sollte dieser den Wettbewerb an der Croisette keinen Veränderungen unterziehen.