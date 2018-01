%%%Henkel launcht neue Marke Loveables %%%



(Foto: Henkel)

Wie 'new business' bereits Anfang Dezember in seiner Print-Ausgabe berichtete, hat der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Henkel AG & Co. KGaA seine neue Waschmittel-Produktlinie 'Lovables' auf den Markt gebracht. Unter dem Motto 'Meine Kleider sind meine Schätze' ging die von der Düsseldorfer Fullservice-Agentur TBWA verantwortete Kampagne Anfang Januar an den Start. Kernstück ist ein 30-sekündiger Werbespot, der seit dem 21.1. in allen reichweitenstarken Medien zu sehen ist. Der Spot präsentiert die Kleidungsstücke als Schätze, die auf einem Basar gefunden oder im Kampf erobert werden.





Zusätzlich wird der Produktlaunch durch digitale Maßnahmen wie Instagram Stories, Social Media Videos und zielgruppenadäquate Influencer-Maßnahmen unterstützt. Das Influencer-Management liegt bei TBWA Partner blogfoster und der Mediaagentur MEC Wavemaker. 'Wir wollten bewusst mit den Kategorie-Codes brechen und Tests haben gezeigt, dass unsere mutige Kampagne den Nerv unserer Audience voll getroffen hat', sagt Anett Kaplan, Category Head der International Marketing Unit, die auf Unternehmensseite für den Launch verantwortlich ist.





TBWA Düsseldorf ist die international tätige Leadagentur für Marken wie Somat, Spee, Perwoll und WC Frisch, darüber hinaus für Henkel Beauty Care-Markenprodukte wie syoss, Gliss, got2B und Right Guard. Weitere Kunden der Agentur sind Marken wie UnityMedia, Nissan, Teekanne und Weight Watchers.