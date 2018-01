%%%Publicis Groupe: Nick Law wird neuer weltweiter Kreativ-Chef%%%

Die Transformation bei der Agentur-Holding Public Holding geht weiter. Ab Mai 2018 wird Nick Law neuer weltweiter Chief Creative Officer und damit oberste kreative Instanz für alle Agenturen der französischen Agentur-Holding - also Publicis Worldwide, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, BBH, Fallon und Marvel. Mit dem Engagement von Nick Law ist Publicis-CE Arthur Sadoun ein ebenso großer wie überraschender Coup gelungen.

Nick Law kommt der der Interpublic-Tochter R/GA mit Stammsitz in New York, wo er seit 17 (!) Jahren auf der Payroll steht und seit 2016 als Global Chief Creative Officer agiert. Nick Law hat maßgeblich dazu beigetragen, dass R/GA heute als einer der weltweit führenden Kreativ-Shop der modernen Agentur-Szene gilt und allemal mit den Digital-Shops mithalten kann. Damit passt er bestens mit Programm "The Power of One", den die Publicis Groupe eingeschlagen hat.