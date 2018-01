%%%Glow macht für die Caritas auf Wohnungsnot aufmerksam%%%

(Bild: Caritas/Darius Ramazani)

"Jeder Mensch braucht ein Zuhause" lautet der Claim einer neuen Multi-Channel-Kampagne des Deutschen Caritasverbands e.V., die auf die Wohnungsnot in Deutschland aufmerksam machen und die Politik zum Handeln drängen will. Entwickelt wurde sie von der Berliner Agentur Glow . Ein Spot und verschiedene Kampagnenmotive zeigen Menschen, die mit ihren Habseligkeiten auf der Straße sitzen. Umgesetzt wurden u.a. Megaposter, Anzeigen, Banner und einer Kampagnenwebsite unter der URL zuhause-fuer-jeden.de , die Hintergrundinformationen zum Thema bündelt. Es gibt unter anderem einen interaktiven Faktencheck und eine Deutschlandkarte, auf der Besucher die Mietbelastung für verschiedene Gruppen in verschiedenen Städten erfahren können. Bei der Caritas zeichnet Claudia Beck, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für die Kampagne verantwortlich.