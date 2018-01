%%%FitX und Ballhaus West starten neue Markenkampagne #DaranGlaubenWir%%%



FitX und Ballhaus West werben unter dem Motto #DaranGlaubenWir

Der mit Zentrale in Essen ansässige Anbieter von Fitnessstudios FitX bringt eine Kampagne mit dem Claim #DaranGlaubenWir an den Start. Für die Konzeption und Umsetzung der Kampagne ist Ballhaus West zuständig. Die in Berlin ansässige Agentur hatte sich zuvor in einem Pitch gegen mehrere Wettbewerber durchgesetzt.

Mit der langfristig angelegten Markenkampagne möchte FitX sein Verständnis von Fitness und die damit verbundenen Werte in den Mittelpunkt der Kommunikation stellen. Sie soll deutlich machen, dass jeder, mit all seinen Besonderheiten und vermeintlichen Schwächen, in den Studios des Essener Unternehmens willkommen ist. Diese Aspekte finden sich in der Kampagne wieder, die vornehmlich auf digitale Kanäle setzt. Im ersten Flight bis Mitte Februar kommen unter anderem Display-Ads, Native-Ads, aber auch Blow-ups, Below-the-line- und PR-Maßnahmen zum Einsatz. Der zweite Kampagnen-Flight ist für Herbst 2018 geplant. Die Schaltung der Aktionen liegt bei pilot.

"Anders als viele unserer Wettbewerber wollen wir Neumitglieder nicht über den Preis ansprechen, sondern sie einladen, Teil der FitX-Family zu werden. Eine Gemeinschaft mit Haltung und Werten", so Eva Oetinger, Head of Brand & Marketing Communications.