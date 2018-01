%%%Toyota-Agentur The&Partnership mit neuem GF Marek Michels %%%

Die Toyota-exklusive Agentur The&Partnership (T&P), Köln, hat einen neuen Geschäftsführer: Marek Michels (Geburtsname: Kalinski). Michels hat seinen neuen Posten zum 1. Januar angetreten, wie er auf Anfrage von 'new business' bestätigt. Zuvor arbeitete er als Director Client Services bei der Mediaagentur Blackwood Seven.

Michels folgt bei T&P auf Marc Schnitzler. Hinter diesem einfachen kurzen Satz verbirgt sich eine komplexe Geschichte. Fangen wir am besten von vorne an. T&P ist eine Agentur mit Zentrale in London, die vor einigen Jahren von Clemmow Hornby Inge (CHI) und WPP als Minderheitsgesellschafter gegründet wurde. T&P gewann Toyota Ende 2016, bis dahin – auch in Deutschland – von Saatchi & Saatchi betreut. Für einen reibungslosen Übergang arbeitete Saatchi Düsseldorf noch bis März 2017, so dass T&P hierzulande seinen Betrieb ....

Mehr über die ersten Monate von T&P in Köln und die heutige Aufstellung der Customized Agency lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von 'new business' (Bestellung hier).