%%%Janssen und Grey wollen die Welt verbessern%%%



Janssen will mit einer Kampagne die Welt verändern (Foto: Grey)

Die Pharmasparte des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson Janssen in Neuss startet das neue Jahr im deutschen Markt mit einer Kampagne, die die optimistische, ambitionierte Haltung der Marke inszenieren soll. Im Zentrum steht die Botschaft, dass ein einfaches 'Ja' am Anfang jeder großen Innovation steht, die die Welt verändern kann. Entwickelt und realisiert wurde die Kampagne von Grey Düsseldorf.



Zum Einsatz kommen neben einem Haltungsfilm, Fachanzeigen, Postern, digitalen Bannern, Social Media-Posts, auch Interview-Videos, in denen Janssen Mitarbeiter von ihren persönlichen 'Ja-Momenten' erzählen. So erfährt der Zuschauer zum Beispiel, wie der Konzern 2014 während der Ebola-Epidemie in Afrika 'Ja' sagte, um schnell einen Impfstoff zu entwickeln. Die Filmproduktion übernahm BWGDBLD in Berlin mit dem Regisseur Philipp Ramhofer.



"Ja repräsentiert für uns die mutige Haltung, die es braucht, um im Sinne der Gesundheit Grenzen zu verschieben", sagt Tatjana Dreyer, Leiterin Unternehmenskommunikation und Public Affairs bei Janssen Deutschland. Neben Dreyer sind bei Janssen auch Felice Nehls (Leiterin externe Kommunikation & Public Affairs), Philipp Becher (Externe Kommunikation & Public Affairs) und Viktoria Posdziech (Produktmanagerin Onkologie) zuständig.

Ansprechpartner bei Grey sind Fabian Kirner (CCO), Aleco Antoniadis (ECD Art), Martin Venn (ECD Text), Anja Stough (Senior Copywriter), Alper Yazar (Senior Art Director Digital), Jörg Aschenbrenner (Senior Planner), Christoph vom Bauer (Producer), Bettina Türpitz (Regional Communication Director) und Simone Schröder (Senior Account Director).

Janssen Deutschland entwickelt Medikamente und ganzheitliche therapiebegleitende Behandlungskonzepte. Schwerpunkte sind Onkologie, Immunologie, Psychiatrie und Infektiologie. Weltweit sind über 40.000 Mitarbeiter für Janssen tätig; in Deutschland beschäftigt die Janssen-Cilag GmbH rund 800 Mitarbeiter.