%%%WPP startet Einkaufstour 2018 in Portugal und Großbritannien%%%

Die britische Agentur-Holding WPP setzt auch in 2018 ihre Einkaufstour durch die internationale Agentur-Welt fort. Im Januar 2018 profitieren das Agentur-Network Ogilvy & Mather sowie Kantar Consulting von den Kauf-Aktivitäten.

Ab sofort gehört die führende, bis dato unabhängige Kreativ-Agentur Portugals Bomtempo, Anahory & Ralha (BAR) zum WPP-Imperium und wird dem O&M-Network "einverleibt". Die Agentur wurde 2009 von Jose Bomtempo, Diogo Anahory und Miguel Ralha in Lissabon gegründet und hat sich in den letzten Jahren einen sehr guten Ruf als integrierte Agentur mit hohem Kreativ-Anspruch erworben. Die Agentur wird mit O&M Portugal fusioniert und firmiert künftig unter den Namen BAR Ogilvy. Die drei BAR-Gründer stellen dann das Management. Zu den BAR-Kunden zählen unter anderem Sagres, TAP, Nesspresso sowie Millenium BCP, CUF und Nowo. Den Agentur-Zukauf begründet WPP unter anderem mit der Brexit-Entscheidung. Die Agentur-Holding möchte aus diesem Grund künftig stärker in Westeuropa wachsen. Nach der BAR-Übernahme steigt die Zahl der WPP-Beschäftigten in Portugal auf rund 1.000 Köpfe, die einen Umsatz von ca. 60 Millionen Dollar / knapp 50 Millionen Euro erwirtschaften.

Mit dem zweiten Zukauf stärkt WPP den Strategie-Sektor bei Kantar. Die neu gegründete Tochter Kantar Consulting übernimmt die 2010 in London gegründete Agentur Mash Strategy, die auch noch ein Büro in New York unterhält. das 25-köpfige Mash-Team bietet Beratung in den Bereichen Strategie, Insights sowie nnovation und Brand Transformation an. Auf der Mash-Kundenliste finden sich Namen wie Johnson & Johnson, Samsung, Unilever und PepsiCo.