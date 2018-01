%%%Havas übernimmt mehrheitlich Deekeling Arndt Advisors%%%



v.l.: Andreas Saure, CFO bei Havas Central & Eastern Europe, Egbert Deekeling, Senior Partner bei Deekeling Arndt Advisors, Olaf Arndt, Senior Partner bei Deekeling Arndt Advisors, Angus Maitland, Co-Chairman von AMO Global, und Thomas Funk, Managing Director von Havas Europe & CEO Havas Germany (Foto: Deekeling Arndt Advisors)

Havas übernimmt die Mehrheitsanteile an der Kommunikationsberatung Deekeling Arndt Advisors (DAA) , dem deutschen Partner von AMO Global. Die DAA-Partner bleiben als Gesellschafter "langfristig an Bord" und werden die Agentur weiterhin operativ führen, heißt es in einer Presse-Info. Ebenfalls unverändert bleibe die Firmierung Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH. DAA wurde 1995 gegründet und bietet seinen Klienten aus dem Top-Management nationaler und internationaler Unternehmen mit rund 70 Beschäftigten an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt und Berlin "erfolgskritische Beratungsleistungen". Zum Leistungsportfolio gehören die kommunikative Begleitung und politische Flankierung von Kapitalmarkt-Transaktionen, das Reputationsmanagement, die Krisenkommunikation sowie die Veränderungskommunikation etwa im Zuge von Fusionen oder bei strategischen Neuausrichtungen.Seit 2016 ist DAA exklusiver deutscher Partner von AMO Global, der weltweiten Partnerschaft für Kapitalmarkt- und Strategiekommunikation mit rund 1.200 Beratern in über 50 Büros in mehr als 30 Ländern weltweit. Der Start von AMO vor rund 15 Jahren geht ursprünglich auf eine Initiative von Havas zurück. Neben Havas Paris und Porda Havas in Hong Kong ist die französische Holding bereits mit Maitland in London sowie Abernathy McGregor in den USA an weiteren AMO-Gesellschaften beteiligt."Diese Akquisition leistet einen großen Beitrag dazu, unsere Präsenz und unser Serviceangebot in Deutschland zu verstärken", sagt Yannick Bolloré, Chairman und CEO der Havas Group."Mit Deekeling Arndt Advisors erweitern wir in Deutschland das Leistungsangebot für unsere Kunden um eine langjährig etablierte Consultingfirma, die eng in die unternehmerischen Kernprozesse und die kommunikative Begleitung des Top-Managements eingebunden ist. Wir gewinnen über DAA zusätzliche Attraktivität als Beratungspartner in Veränderungs-prozessen beispielsweise bei der digitalen Transformation", betont Thomas Funk, Managing Director Havas Europe und CEO Havas Germany."Die Beteiligung von Havas ist ein weiterer Meilenstein bei der Internationalisierung unseres Geschäftsmodells. Seit dem Einstieg bei AMO Global vor anderthalb Jahren haben wir den Anteil der grenzüberschreitenden Mandate signifikant ausgebaut. Wir sehen global noch große Potenziale in der Verbindung von Kapitalmarkt- und Veränderungskommunikation, um Transaktionen nachhaltig erfolgreich zu machen", erklärt Egbert Deekeling, Senior Partner von Deekeling Arndt Advisors.DAA betreut Unternehmen aus dem DAX, MDAX und SDAX sowie mittelständische Firmen aus den Branchen Energie, Finanzen, Versicherung, Transport und Verkehr, Chemie, IT und Telekommunikation sowie Logistik.