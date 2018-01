%%%e-Sports: McDonald's und paysafecard spielen bei der ESL mit%%%

Die E-Sport-Liga ESL kann ihren Sponsorenpool erweitern: McDonald's Deutschland ist ab sofort offizieller Partner der ESL Meisterschaft, die am 29. Januar mit der Frühlingsmeisterschaft ins neue Jahr startet. Dabei treten die Spieler in den "Disziplinen" Counter STrike, League of Legends und EA Sports Fifa 18 gegeneinander an. Die drei Finalevents werden live vor Publikum ausgetragen und auf Twitch ausgestrahlt. McDonald´s wird sowohl live vor Ort als auch bei anderen Großveranstaltungen und auf der gamescom in Köln präsent sein. Neben Logo- und Produktplatzierungen sind auch Verlosungen geplant, bei denen es u.a. Mc Donald´s Gold-Cards zu gewinnen gibt. Im Rahmen des ESL-Engagements will die Fastfoodkette auch den Lieferservice McDelivery promoten, der letztes Jahr eingeführt wurde. "Der eSport hat eine unglaubliche Entwicklung genommen – für uns ist jetzt der richtige Zeitpunkt einzusteigen!", erklärt Philipp Wachholz, Director Corporate Affairs, McDonald‘s Deutschland. "Uns bieten sich damit ganz neue Möglichkeiten, mit einer relevanten Zielgruppe in Kontakt zu treten und in eine ganz neue Welt einzutauchen. Es ist für uns eine sinnvolle und vor allem zeitgemäße Ergänzung unseres bisherigen, traditionellen Sport-Engagements."





paysafecard wird Hauptsponsor





Daneben konnte die ESL ihre Zusammenarbeit mit paysafecard ausbauen und den Onlinefinanzdienstleister als Hauptsponsor gewinnen. paysafecard ist seit vier Jahren in der ESL aktiv - u.a. auf der ESL One Cologne sowie in zwei Pro League Seasons. "paysafecard ist einer der Partner, die im Laufe der Jahre mit uns und der eSports-Branche gewachsen sind, und wir sind sehr stolz, sie auf globaler Ebene begrüßen zu dürfen", sagt Ralf Reichert, CEO von ESL.





Als Hauptsponsor unterstützt das Unternehmen nun alle ESL-Events und wird Global ESL Payment Platform Partner für alle ESL-Flagship-Events und CS wie Go Pro League-Turniere sowie für mehrere nationale Championships und ESL Arenen. "Die globale Gaming-Community ist einer der Hauptgründe, warum paysafecard als Bezahlsystem erfunden wurde – und es ist heute erfolgreicher denn je“, kommentiert Udo Müller, CEO von paysafecard. "Für paysafecard eröffnet diese Partnerschaft den Weg in Richtung Hauptsponsor der Liga und dadurch können wir die Reichweite unserer Marke auf weitere globale Zielgruppen von über 180 Millionen eSport-Enthusiasten vergrößern."





Im Rahmen der Partnerschaft wird paysafecard drei Community-Projekte für die eSport-Fans auf der ganzen Welt vorantreiben: Die neue 'paysafecard Hall of Fame' soll bekannte e-Sportler für ihre Leistungen während ihrer eSport-Karriere sowie Persönlichkeiten, die maßgeblich zum Wachstum der Branche beigetragen haben, würdigen. Vier Auszeichnungen werden jährlich in Kombination einer Jury-Wahl und einer Community-Abstimmung vergeben. 'paysafecard Beat the Legends' gibt Fans und Fan-Teams die Möglichkeit, ihr Können gegen professionelle Pro-Gamer oder Influencer auszutesten. Zudem können sich Fans für das 'paysafecard Ultimate Experience'-Paket bewerben, das sie zu einem der größten ESL-Events führt.