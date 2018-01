%%%Hirschen Group übernahm Live-Agentur zerotwonine %%%



v.l.: Tina Kavanagh, Alexander Proebs-MacPherson, Xavier Sarras, Christian Schwägerl, Christian Floeck (Foto: ZgH)

Die Hirschen Group übernahm am Standort Frankfurt zum 1. Januar 2018 die Agentur zerotwonine (029) mit allen Mitarbeitern und verbindet sie mit dem eigenen ortsansässigen Team von Zum goldenen Hirschen. Geschäftsführer der Zum goldenen Hirschen X zerotwonine GmbH sind Xavier Sarras, der seine Agentur zerotwonine einbringt sowie Klaus Sielker, Partner der Hirschen Group. Zerotwonine startete einst als Event-Agentur, heute bezeichnet sie sich als Spezialist für Brand Experience. Die zweite Führungsebene besteht aus Christian Schwägerl (Geschäftsführer Business Development), Christian Floeck (Geschäftsleiter Beratung), Alexander Priebs-MacPherson (Executive Creative Director Campaigning) und Tina Kavanagh (Executive Creative Director Brand Experience) sowie Mark Rushmore als Managing Director London, die alle in diesen Funktionen bislang für die Hirschen bzw. zerotwonine tätig waren.

"Wir sind sehr schnell gewachsen und konnten uns am Markt gut etablieren. Um unsere Disziplinen noch mehr Kunden erfolgreich anbieten zu können, haben wir ein strategisches Zuhause gesucht, das gleichzeitig kulturell passen würde. Die Bündelung unserer Spezialkompetenz für ein ganzheitliches Markenerlebnis und Markenkommunikation ist für uns alle der richtige Schritt, auch künftig für Topmarken effektive Kommunikationsanlässe im realen wie im virtuellen Raum zu schaffen“, sagt Xavier Sarras von zerotwonine, Die übernommene Agentur beschäftigt 45 Mitarbeiter in Frankfurt, Stuttgart, München sowie London und betreut Marken wie Kellogg, Pringles, Porsche, Jaguar Land Rover, Wella und Michelin arbeiten.

Die Hirschen um Christian Floeck und Alexander Priebs-MacPherson betreuen aktuell u.a. Projekte für Kia und die Etats von Mainova, hr1 und Hessenschau, Thüringer Waldquell, Stadt Mannheim, Sodexo, InterCity Hotels sowie Immobilienprojekte im Rahmen des Objektvermarktungsangebots Holy Moly.

Inzwischen ist das Team von Zum goldenen Hirschen in die größeren Räume von zerotwonine eingezogen. Die Marken zerotwonine und Zum goldenen Hirschen bleiben bestehen, um auch weiterhin die sich unterscheidenden und ergänzenden Kompetenzfelder zu betonen. Dasselbe gilt für das in Frankfurt beheimatete Objektmarketingangebot Holy Moly, das Zum goldenen Hirschen in Kooperation mit Feldhoff & Cie. betreibt.

Im ersten Quartal dieses Jahres werden außerdem erste Mitarbeiter der von Vincent Schmidlin gegründeten und geführten Vorn Strategy Consulting in Frankfurt die Arbeit aufnehmen. Benjamin Minack, Gründer und Geschäftsführer der Multichannel-Agentur ressourcenmangel, plant selbiges für den weiteren Verlauf des ersten Halbjahres. Dann kann ja in Frankfurt bald von einem Haus der Kommunikation gesprochen werden – äh nee, das hat ja Serviceplan schon lange fest für sich geclaimt.