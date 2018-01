%%%Little Lunch und pilot tischen Bio-Suppen auf%%%



Das Bio-Suppen-Start-up Little Lunch setzt erstmals auf eine Agentur. pilot gewann das Mandat im Pitch (Foto: pilot)

In einem Pitch konnte die Media-Agentur pilot München Little Lunch überzeugen. Auch die pilot-Kreativspezialisten arbeiten ab sofort für den Bio-Suppenhersteller. Am 29. Januar 2018 startet die erste gemeinsame Kampagne unter dem Titel 'Ich weiß, was du heute Mittag getan hast!'. Für die Mediastrategie ist das Team um Volkmar Amedick, Geschäftsführer pilot München, zuständig. Die Kreation verantwortet Wolf Ehrhardt, Chief Creative Officer der pilot Agenturgruppe.



"Für unsere erste große Media-Kampagne haben wir uns für pilot als Agenturpartner entschieden. Die Kommunikationsexperten von pilot München haben im Pitch unsere Herausforderungen und Wünsche auf Anhieb verstanden. Gemeinsam mit ihren Kreativkollegen liefern sie Media und Kreation aus einer Hand und entwickeln ein schlüssiges Gesamtkonzept, das unsere Kunden zielsicher und auf sympathische Weise erreicht", sagt Jochen Mumme, Head of Marketing Little Lunch.



Die Kampagne hat das Ziel, die Produkte von Little Lunch als leckere, gesunde Mittagsalternative zu inszenieren, den Bekanntheitsgrad der Marke zu erhöhen und damit auch langfristig den Abverkauf zu steigern. Dabei liegt der Fokus des von pilot entwickelten Kommunikationskonzeptes auf Out-of-Home. Über verschiedene Plakate in den größten deutschen Städten soll eine urbane, berufstätige Zielgruppe erreicht werden. Zum Einsatz kommen drei unterschiedliche Motive, die alle unter der kreativen Leitidee 'Ich weiß, was du heute Mittag getan hast!' stehen und die Suppen als Alternativen zu Burger, Pizza und Co. positionieren. Auch am PoS sind Plakate geplant, die weitere Kaufimpulse setzen sollen.



Mit Infoscreens werden Pendler im öffentlichen Nahverkehr angesprochen. Darüber hinaus ergänzen digitale Maßnahmen den Kommunikationsmix. Potenzielle Kunden, die sich im Umkreis der gebuchten OOH-Flächen bewegen, werden zusätzlich auf ihren mobilen Endgeräten zu der Little Lunch-Produktpalette und weiteren saisonalen Angeboten informiert.



"Wir haben für das Augsburger Start-up ein ganzheitliches Konzept entwickelt: Durch die enge Verzahnung der Disziplinen Media und Kreation entstehen Kommunikationsmaßnahmen, die Little Lunch als Marke noch klarer auf dem Markt positionieren. Dabei setzen wir auf einen integrierten Mix aus klassischen und digitalen Medien, der das Nutzungsverhalten der Konsumenten optimal abbildet", erklärt Volkmar Amedick, Geschäftsführer pilot München.



Das Start-up Little Lunch wurde von den Brüdern Denis und Daniel Gibisch 2014 gegründet und bietet eine Auswahl an Suppen und Smoothies, die aus Bio-Zutaten hergestellt werden. Bei der Herstellung kommen zudem keine Konservierungsstoffe zum Einsatz. Die Produkte sind sowohl im Einzelhandel als auch online zu kaufen und werden in nachhaltigen Verpackungen geliefert.